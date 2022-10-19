«Во время армянской оккупации наши территории были сильно загрязнены минами. Предоставленные Арменией формуляры минных полей были эффективны лишь на 2%».

Об этом заявил председатель Правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов во время панельных обсуждений на Бакинской международной конференции омбудсменов и Национальных институтов прав человека на тему «Роль омбудсменов и Национальных институтов прав человека в сфере бизнеса и прав человека».

По его словам, бывшая линия соприкосновения заминирована больше всего. В.Сулейманов отметил, что в ходе операций по разминированию выявлены территории, где на квадратный метр приходится 8 мин.