Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в т.н. «ДНР», «ЛНР», Запорожской и Херсонской областях вводится военное положение.
Согласно законодательству, президент РФ должен незамедлительно сообщить о введении военного положения Совету Федерации и Госдуме.
Другие заявления Путина на совещании Совбеза:
— Главы регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.
— Кабмину и Минобороны поручено оказывать все необходимое содействие губернаторам «новых регионов РФ».
— Российские военные должны быть оснащены всем необходимым.
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