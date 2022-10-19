19 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Джабраильский и Губадлинский районы.

Глава государства принял участие в открытии 14,2-километрового участка Шукюрбейли-Джебраил автомобильной дороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут.

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с проектом Азербайджано-турецкого международного учебного центра лесного хозяйства, «Умного питомника» и комплекса «Лес дружбы», которые будут созданы на территории Джебраильского района.

Глава государства и первая леди приняли участие в церемонии выпуска 18 джейранов на территорию Джебраильского района в рамках реализации проектов по реинтродукции.

Глава государства заложил фундамент Центра цифрового управления Джебраильской электрической сети, ознакомился с ходом строительных работ на 330/110-киловольтной международной узловой подстанции «Джебраил».

Глава государства заложил фундамент подстанции и центра управления.

Отметим, что Центр цифрового управления, который будет построен в городе Губадлы, будет питаться от 110/35/10-киловольтной подстанции «Губадлы». Центр не только обеспечит часть потребностей города Губадлы в электроэнергии, но и позволит управлять через цифровую платформу другими планируемыми к строительству энергоцентрами. Современная система диспетчерского управления, которая будет внедрена в Центре цифрового управления, обеспечит удовлетворенность абонентов в вопросе поставки электроэнергии потребителям в режиме реального времени.

С созданием линий, соединяющих 35/0,4-киловольтную подстанцию «Город Губадлы» и Центр цифрового управления с 35/0,4-киловольтной подстанцией «Город Джебраил» и узловой подстанцией «Гадрут» будет создана кольцевая система снабжения. В то же время прокладка двухконтурной кабельной линии между 35/0,4-киловольтными подстанциями «Город Губадлы» и «Город Джебраил» обеспечит взаимный обмен энергией между городами Джебраил и Губадлы.

В Губадлинском цифровом центре управления планируется построить источники «зеленой энергии». Система диспетчерского управления центра может эксплуатироваться как в централизованном, так и в самостоятельном функциональном режимах.

Ильхам Алиев ознакомился с проектами водохранилищ «Бергюшадчай» и «Забухчай» в Губадлинском районе.

Председатель Открытого акционерного общества (ОАО) «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Заур Микаилов проинформировал главу государства о проектах.

Было отмечено, что данные проекты были подготовлены ОАО во исполнение поручений, данных на 21-м заседании комиссии, созданной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 15 апреля 2020 года, с целью создания водохранилища ниже места впадения Забухчая в Хакаричай и строительства магистрального трубопровода.

Одновременно ОАО пригласило консалтинговую компанию Suyapı Турецкой Республики, которая провела соответствующие исследования по вопросу создания водохранилища ниже места впадения Забухчая в Хакаричай и отходящих от него магистральных каналов (Лачин-Губадлы-Зангилан) и подготовила предложения.

На основании проведенных исследований было признано более целесообразным создание водохранилища емкостью 26,7 млн кубометров для регулярной подачи 6,18 кубометра воды в секунду на посевные поля общей площадью 12 тысяч 100 гектаров. Предложено создать водохранилище, соорудив земляную плотину высотой 40 метров и длиной 615 метров.

В то же время предусмотрена подача воды на земельные участки в Губадлинском и Зангиланском районах по 49-километровому стальному трубопроводу путем регулирования воды реки Забухчай в новом водохранилище. Проектом также предусмотрены прокладка новой автомобильной дороги и строительство приплотинной гидроэлектростанции.

В конечном итоге на территории Губадлинского и Зангиланского районов можно будет обеспечить оросительной водой 1900 гектаров посевных площадей компании Dost Агро, 3300 гектаров — ООО «Азерсун», 2500 гектаров – компании «АзерАграр», 2700 гектаров — компании «Агровай», 1700 гектаров – животноводческой компании Dost Ziraat.

Было отмечено, что с учетом топографических и сложных геологических условий в качестве наиболее оптимального варианта принято предложение о создании водохранилища Бергюшадчай выше города Губадлы – близ села Бахтиярлы.

Установлено, что посредством этого водохранилища общим водоизмещением 67 миллионов кубометров можно будет обеспечивать оросительной водой 12 тысяч гектаров площадей на территории Губадлинского района и подавать 10 кубометров воды в секунду для питания магистрального канала, который будет забирать воду из гидроузла «Гыз галасы» с помощью открытого канала или напорного трубопровода. В случае если вода из водохранилища будет подаваться по напорному трубопроводу, то можно будет соорудить 3 гидроэлектростанции суммарной мощностью 30 мегаватт.

Ильхам Алиев также заложил фундамент Центра цифрового управления Губадлинской электрической сети.

Главе государства и первой леди был представлен Генеральный план города Губадлы.

Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента музеев Оккупации и Победы в Губадлы.

Президент и первая леди посетили также Зангиланский район.

Алиевы встретились с коллективом учащихся и преподавателей средней школы села Агалы Зангиланского района.

Они приняли участие в церемонии закладки фундамента первого жилого здания и школы.

Алиевы также ознакомились с условиями, созданными в Зангиланском международном аэропорту.