Россия выразила готовность оказать содействие в урегулировании вопроса по спорным территориям на границе Кыргызстана и Таджикистана. Об этом заявил в среду в Бишкеке во время выступления в национальном парламенте глава кыргызского кабмина Акылбек Жапаров.

«Россия продемонстрировала свое намерение помочь в вопросе по границе с Таджикистаном», — сказал он. По его словам, российская сторона располагает архивными материалами и другими документами, которые могут помочь в урегулировании противоречий по спорным участкам.

«Это поможет нам стать ближе к разрешению вопроса на границе с Таджикистаном», — считает Жапаров.

При этом он еще раз напомнил, что кыргызская сторона считает необходимым решать все возникающие споры по границе исключительно мирным путем.