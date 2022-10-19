Одна из ведущих неправительственных организаций США в области гуманитарного разминирования Институт наследия Маршалла уже 25 лет успешно сотрудничает с Азербайджаном.

Об этом говорится в сообщении Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA).

Отмечено, что до сегодняшнего дня для ANAMA были обучены 60 собак-миноискателей. ANAMA является одним из крупных бенефициаров Института наследия Маршалла. До лета 2023 года Азербайджану будут переданы еще 15 собак-миноискателей, общее количество собак, переданных ANAMA, достигнет 75.