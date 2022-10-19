Маневры и учения вооруженных сил Исламской Республики Иран в северо-западном регионе (недавно начавшиеся на границе с Арменией) проводятся в соответствии с годовым планом мероприятий и периодических учений вооруженных сил Ирана. Также, принимая во внимание дружеские и братские отношения с Азербайджаном, перед началом учений азербайджанской стороне была вручена официальная нота.

Об этом говорится в заявлении посольства Ирана в Азербайджане. В посольстве также напомнили, что военные руководители Азербайджана и Ирана провели обсуждения в связи с военными учениями, проводимыми на границе с Азербайджаном.

«Помимо этой ноты, в телефонном разговоре начальника штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанта Багери с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым прозвучали некоторые предложения в плане сотрудничества в проведении учений, и они осуществляются в рамках начавшихся учений. Отношения между Исламской Республикой Иран и Азербайджанской Республикой, которые являются дружественными и братскими странами, всегда были объектом широкой вражеской пропаганды, но бдительность лидеров двух стран помешала врагам достичь поставленных целей», — говорится в заявлении.