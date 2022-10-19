Расходы стран Евросоюза (ЕС) на закупку газа из Азербайджана, поставляемого по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP), во II-ом квартале 2022 года составили 2,8 млрд евро.

Такие данные приведены в данных Еврокомиссии (ЕК) по ситуации на европейском газовом рынке, передает «Интерфакс-Азербайджан».

В I-ом квартале 2022 года страны-члены ЕС потратили на эти цели 2,1 млрд евро. Таким образом, их расходы на закупку газа в Азербайджане во втором квартале выросли на 33,3%.

В целом, в первом полугодии 2022 года страны ЕС купили у Азербайджана газа на 4,9 млрд евро.

Согласно данным, цена на азербайджанский газ для Италии и Греции в апреле-мае 2022 года составила 98,19 евро за МВт.ч, Болгарии – 86,32 евро за МВт.ч.

В ЕК отметили рост поставок из Азербайджана за квартал и год: примерно 28 ТВт.ч во II-ом квартале 2022 года против 18 ТВт.ч за аналогичный период прошлого года (рост на 57% в годовом исчислении) и 24 ТВт.ч в I-ом квартале 2022 года (рост на 16,7% в квартальном исчислении).

Во II-ом квартале текущего года доля поставок газа в ЕС по TAP составила 2,9% от общего объема поставок против 2,5% в первом квартале 2022 года. «TAP обеспечивает доступ к азербайджанским газовым ресурсам через Южный газовый коридор (ЮГК), что является важным результатом политики безопасности поставок газа ЕС», — отметили в ЕК.