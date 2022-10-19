Украинские военные уничтожили установку разминирования с военными РФ. Результат сброса бомбочек на российскую установку разминирования УР-77 «Метеорит», которая имеет народное название «Змей Горыныч» опубликовали в соцсетях.

Реактивная установка разминирования УР-77 «Метеорит» построена на базе самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» в 1978 году. Из-за характерного внешнего облика огневого вала в народе ее прозвали «Змей Горыныч». Советский «Метеорит» может создавать ходы шириной до 6 метров в минных противотанковых полях. Такими установками пользовалась армия Башара Асада, уничтожая мирное население в Сирии в 2017 году.