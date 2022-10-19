Армения рассматривает возможность заключения новых оборонных соглашений с Индией. Помимо зенитно-ракетных комплексов «Акаш», Армения рассматривает и возможность закупки у Индии БПЛА и других боеприпасов, сообщает индийская интернет-газета ThePrint.

Отмечается, что в ходе двусторонней встречи министра обороны Армении Сурена Папикяна и его коллеги министра обороны Индии Шри Раджнатха Сингха основное внимание было уделено углублению сотрудничества в сфере обороны.

«Встреча состоялась всего через несколько недель после того, как две страны подписали межправительственное соглашение о закупке у Индии реактивных систем залпового огня «Пинака», противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», 80-мм минометов, также и другого вооружения», — отмечено в публикации.