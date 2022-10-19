Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на сайте организации.

Токаева внесли в базу «Миротворец» за «публичное отрицание российской агрессии против Украины в 2014 году». На этом сайте публикуются данные публичных персон и организаций, деятельность которых администрация ресурса расценивает как угрозу безопасности Украины.

На сайте приводится цитата из интервью господина Токаева Deutsche Welle (признано иноагентом) в 2019 году, в котором он заявил, что Казахстан «не называет то, что произошло в Крыму, аннексией». Он также говорил, что «верит в мудрость, порядочность российского руководства».