Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам 2-й Азербайджанской Международной Выставки «Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха» — Rebuild Karabakh.

Глава государства отметил что в этом году выставка важна с точки зрения восстановления освобожденных от оккупации территорий, быстрой интеграции и устойчивого развития национальной экономики, а также установления полезных деловых связей в этом направлении.

«Исторически Карабах был одним из развитых регионов Азербайджана. Не сумев смириться с оккупацией этих территорий Арменией на протяжении почти 30 лет, Азербайджан в ходе 44-дневной Отечественной войны восстановил историческую справедливость и территориальную целостность. Наш народ, проявивший единство и сплоченность в достижении Славной Победы, теперь возвращается в родной Карабах, чтобы жить на этих землях вечно.

Восстановление освобожденных от оккупации территорий в послевоенный период, устойчивое заселение здесь, а также превращение региона в развитый уголок нашей страны – одна из важнейших задач, стоящих перед нами.

Уверен, что благодаря своей продуктивности и достигнутым результатам выставка Rebuild Karabakh запомнится интересными моментами, проведенные в рамках выставки встречи, обсуждения и новые инициативы станут удобной платформой для деловых контактов, а также выставка внесет вклад в успешную реализацию всех усилий и инициатив, направленных на восстановление и реконструкцию Карабаха и Восточного Зангезура», — отметил Ильхам Алиев.