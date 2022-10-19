Свыше 50 международных компаний переместились из России в Казахстан.

Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Алма-Атинской области, передает ТАСС.

«В настоящее время более 50 международных компаний из России перебазировались в Казахстан. Концентрировать их все в крупных городах непродуктивно. Акимату (администрации — прим. нужно проработать размещение таких производств рядом с Алматы по периметру Большой Алматинской кольцевой автомобильной дорогой, что существенно поможет экономике области. Обсудите этот вопрос с правительством и компаниями», — сказал он.

По его словам, областной центр должен стать «контрмагнитом» по отношению к Алма-Ате. «Мы должны создавать все условия для открытия инвесторами новых производств, в том числе осуществляющих релокацию из других стран. Данный вопрос нужно отрабатывать уже сейчас с целью беспрепятственного и бесперебойного товарообмена с зарубежными партнерами», — отметил глава государства, которого цитирует его пресс-служба.