Члены Корпуса стражей исламской революции Ирана находятся в Крыму. Там они пытаются научить российских военных пользоваться дронами-камикадзе Shahed-136, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что таким образом КСИР способствует продолжению войны РФ против Украины.

«Любой иранский персонал в Украине, вероятно, был инструктором беспилотников КСИР. Остается непонятным, управляют ли дронами иранские инструкторы сами, или просто учат российские войска, как это делать», — указывают в ISW.

Специалисты добавили, что с середины сентября российские войска направили десятки Shahed-136 против гражданских целей в Украине, отдавая приоритет террористическому влиянию на гражданское население, а не достижению ощутимых эффектов на поле боя.