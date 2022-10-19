Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что его высказывание о «джунглях» вокруг Европы не является расистским. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте Евросоюза.

«Рост этого мира беззакония и беспорядка — это то, что я имел в виду, говоря о «джунглях». Моя ссылка на «джунгли» не имеет расистского, культурного или географического подтекста. Действительно и к сожалению, «джунгли» есть везде, в том числе и сегодня в Украине», — пояснил Боррель.

Он также извинился перед теми, кто ошибочно принял его слова за «колониальный европоцентризм».