Израиль не поставлял Украине вооружение, ограничиваясь лишь медицинской и гуманитарной помощью. Об этом заявил во вторник министр обороны еврейского государства Бени Ганц.

«Хочу уточнить, что мы не продавали оружие Украине. Мы оказывали им медицинскую и гуманитарную помощь. Это должно быть ясно: мы не продавали Украине оружие», — заявил он в эфире радиостанции Kol Chai.

Глава Минобороны несколько раз подчеркнул, что Украина не получала никаких вооружений от Израиля, и прокомментировал слова израильского министра по делам диаспоры Нахмана Шая, который ранее высказался за начало таких поставок. «Если Нахман Шай утверждает, что мы продавали или будем продавать [вооружения Украине], то он ошибается. Я министр обороны и отвечаю за экспорт вооружений из Израиля», — подчеркнул Ганц.