Вооруженные силы Украины на Херсонском направлении накрывают много мобилизованных россиян. Они несут тяжелейшие потери. Об этом говорится в заявлении советника главы Офиса президента Украины Алексея Арестовича в эфире «Фейгин LIVE».

По его словам, на Херсонском направлении ВСУ накрывают российские командные пункты и скопления войск.

«Очень много накрываем мобилизованных. Их туда привозят, селят огромными массами от 500 до 2 000 человек в одном месте. И промахнуться по ним сложно, даже если мы бы очень хотели. Среди них стремительно нарастают потери…Даже Суровикин (командующий российской армии в Украине) сказал, что на Херсонщине очень сложно. Ну если ты пригнал… тысячи мобилизованных, а из них 1500 убитых и раненых за двое суток, то, наверное, могут быть всякие «непростые решения», — отметил он.