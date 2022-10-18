Любое израильское оружие, предоставленное Украине, может оказаться в руках Ирана. Об этом в интервью MSNBC бывший премьер-министр Израиля, ныне лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении украинско-российской войны «благоразумной», указав на прием беженцев и оказание гуманитарной помощи.

Бывший премьер-министр отверг идею поставки оружия Украине. «В вопросе об оружии всегда есть вероятность, и это случалось снова и снова, что оружие, которое мы поставили, , окажется в руках Ирана и будет использовано против нас», — сказал Нетаньяху. «На Голанских высотах, где мы пытаемся помешать Ирану создать второй ливанский фронт, мы сталкиваемся с оружием израильского производства».

Нетаньяху добавил, что считает наибольшей опасностью войны в Украине то, что онв может перерасти в «глобальный конфликт», включая возможное применение ядерного оружия. «Я не думаю, что есть большая разница, будет ли это тактическое ядерное оружие или стратегическое ядерное оружие, этот порог не пересекался в течение 77 лет, и я думаю, что сейчас требуется сочетание твердости и осторожности, чтобы убедиться, что это конфликт заканчивается и, конечно же, не распространяется».