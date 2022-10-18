Обращение Российской Федерации за помощью к Ирану является признанием военно-политического банкротства Кремля. Об этом говорится в обращении президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, он поблагодарил зенитчиков за уничтожение крылатых ракет «Калибр» и российского штурмовика Су-25.

«Мы должны помнить: сам факт обращения России за помощью к Ирану является признанием Кремлем своего военно-политического банкротства. Десятилетиями они тратили миллиарды долларов на свой ВПК, а в итоге пошли на поклон к Тегерану, чтобы получить достаточно простые дроны и ракеты. Стратегически это им все равно ничем не поможет», — отметил Зеленский.

По его мнению, на тактическом уровне у российских войск еще могут возникать определенные надежды, но все они провалятся.