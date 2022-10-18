По данным на 18:00 18 октября, на территории страны сохранялась нестабильная погода. Данную информацию приводит Национальная гидрометеорологическая служба МЭПР.

В частности, в Нахчыване, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Гяндже, Шамкире, Товузе, Агстафе, Агдаме, Балакяне, Огузе, Габале, Загатале, Шеки, Гахе, Исмаиллы, Шамахы, Гобустане, Алтыагадже, Губе, Гусаре, Халдане, Грызе, Шабране, Барде, Мингячевире, Евлахе, Гёйчае, Баку и на Абшеронском полуострове: в Баку, Сумгайыте, Маштаге прогремела гроза, временами шли дожди, местами ливневые. В Шахдаге с 11:30 временами шел снег.

В результате ливневых дождей в 14:00 в пункте Эйричай – Баш Дашагыл (Огуз) начался сель.

Северо-западный ветер усилился в Нефтчале до 20 м/с, в Баку и на Абшеронском полуострове временами до 15-20 м/с, по данным станции «Нефтяные камни», высота волн на Каспии достигла 2.3 м.

