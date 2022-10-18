Саудовская Аравия заинтересована в присоединении к БРИКС, заявил президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса 18 октября.

«Наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд выразил желание Саудовской Аравии стать частью БРИКС», — привела слова Рамапосы радиостанция SABC.

Он отметил, что Саудовская Аравия — не единственная страна, желающая вступить в БРИКС. По его словам, в 2023 году вопрос расширения БРИКС будет рассматриваться. Он подчеркнул, что ряду стран уже дано обещание обсудить вопрос о их членстве и принятии соответствующего решения.

Рамапоса напомнил, что в предстоящем году председательствовать в БРИКС будет ЮАР.