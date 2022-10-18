В повестку дня очередного пленарного заседания Милли Меджлиса, которая состоится 21 октября, включены 50 вопросов.

В частности, это проекты законов Азербайджана об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и правительством Алжирской Народной Демократической Республики «Об освобождении от взаимных визовых требований лиц, имеющих дипломатические и служебные паспорта», об утверждении Соглашения «О социальном обеспечении между правительством Азербайджанской Республики и правительством Республики Сербия» и др.