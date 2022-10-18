Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что бывший «министр обороны «ДНР», экс-главарь донецких боевиков Игорь Гиркин (Стрелков) уже находится на территории захваченной россиянами Украины. Об этом он сказал в интервью проекту «Орестократия».
«Нам известно одно из его местонахождений. Он уже прибыл на территорию захваченной Украины», — отметил Буданов.
Он напомнил, что ГУР предлагает награду в 100 тысяч долларов за передачу Гиркина в украинский плен.
По словам Буданова, на этот номер уже поступило «несколько абсолютно реальных предложений».
Глава ГУР назвал Гиркина «клиентом Гааги» и подчеркнул, что Гиркин является «важным носителем информации» и представляет собой важное лицо для международного уголовного судопроизводства.
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