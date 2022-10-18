Аргентинский нападающий Гонсало Игуаин провёл последний матч в карьере и не смог сдержать слёз после финального свистка. Его «Интер Майами» проиграл в первом раунде плей-офф «Нью-Йорк Сити» со счётом 0:3 и завершил борьбу.

Сразу после финального свистка футболист опустился на газон и расплакался. Его пришлось успокаивать партнёрам по команде и соперникам.

«Мечте пришёл конец. Теперь начинается другая жизнь. То, что я любил, закончилось. Это была половина моей жизни, 17 лет, образы всей моей карьеры пришли мне в голову. Я ухожу очень гордо, зная, что я отдавал футболу всего себя до сегодняшнего дня», — сказал футболист журналистам.

За карьеру Игуаин также выступал в «Ривер Плейте», «Реал Мадриде», «Наполи», «Ювентусе», «Милане» и «Челси». Он по три раза побеждал в чемпионатах Испании и Италии, также на его счету несколько побед в национальных кубках. Вместе с лондонским «Челси» он выиграл Лигу Европы. В составе сборной Аргентины форвард отыграл 75 матчей, в которых забил 31 мяч. На его счету серебряные медали чемпионата мира и дважды Кубка Америки, пишет «Лайф».

