Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в эфире телеканала А Haber отметил значимость предложения России по формированию международного газового хаба в Турции.

«Это значимое для Анкары предложение и в случае его реализации Турция получит большие дивиденды. Наша страна благодаря своим инвестициям уже превратилась в очень серьезный центр распределения энергоресурсов. База есть. Если Европа ищет что-то кроме российского газа, то Трансанатолийский трубопровод (TANAP) — один из таких проектов. В случае увеличения мощностей TANAP, он приобретет большое значение для Европы», — отметил Калын.

TANAP протяженностью 1,85 тыс. км предназначен для транспортировки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 от грузино-турецкой границы до западных границ Турции. Пропускная способность газопровода составит как минимум 16 млрд кубометров, из которых 10 млрд предназначено для экспорта в Европу, 6 млрд кубометров — в западные регионы Турции.