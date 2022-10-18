Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян готов провести встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу и ожидает от подобных встреч реальных шагов для установления дипломатических отношений и открытия границ. Об этом Мирзоян заявил на совместной пресс-конференции с руководителем МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт.

«Мы заинтересованы в успешном завершении диалога с Турцией. Можно провести любую встречу, которая поможет, я никогда не был против таких встреч. Другое дело, что во время таких встреч стороны должны делать искренние и серьезные шаги по установлению дипломатических отношений между странами и открытию границ», — ответил глава МИД на вопрос журналиста о том, готов ли он встретиться с турецким коллегой.