Вот уже восьмой месяц, как Россия, вторгшаяся в Украину, пытается сломить сопротивление украинского народа. Кремль ради удовлетворения своих имперских амбиций, сводящихся к расширению своих земель, не гнушается ничем. И чем дальше продолжается война в Украине, тем быстрее на глазах тает миф о «второй армии мира», коей считались Вооруженные силы РФ до начала военных действий.

С самого начала «специальной военной операции», как упорно в России называют войну, все пошло не по запланированному сценарию. Столкнувшись с неожиданным отпором Вооруженных Сил Украины на поле боя, российская армия решила обратить свой гнев на мирных украинцев.

Несмотря на утверждения российских пропагандистов, военных, политиков и экспертов о том, что ВС России используют высокоточное оружие, направленное на военнослужащих ВСУ и военные объекты, факты говорят о другом. С 24 февраля по 2 октября 2022 года зафиксировано 15 246 жертв среди мирных жителей в Украине: 6 114 убитых и 9 132 раненых.

К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары.

Известно, что вторжение в Украину в Москве облекли в упаковку «благородных целей». Мол, «СВО» начата с целью денацификации Украины и избавления «угнетенного» украинского народа от «нацистского режима» Зеленского. В Кремле посчитали, что эти «лучшие побуждения» стоят жизней тысяч ни в чем не повинных мирных жителей, разрушенных домов, критических инфраструктур. Однако «денацификация» обернулась не только гуманитарной катастрофой для Украины. Война нанесла и продолжает носить урон и в плане материально-культурных ценностей.

Так, Украина обвиняет Россию в попытке вывезти музейные ценности из захваченных территорий. По словам Александра Ткаченко, «эвакуировать» из аннексированного Крыма и оккупированных территорий планируется самые важные экспонаты, например, археологические находки из драгоценных металлов. Только стоимость экспонатов во всех тридцати крымских музеях измеряется сотнями млн. гривен.

Кстати, о грабеже музейных ценностей на государственном уровне Би-Би-Си сообщала еще 19 мая. Тогда отмечалось, что российские силы вывозят с оккупированных территорий картины Айвазовского и Куинджи, скифское золото, манускрипты и другие ценности. Думается, помимо материальной выгоды, целью России является и отрицание Украины как независимой страны. А, следовательно, экспроприация вполне «законна».

В связи с этими вопиющими фактами следует провести историческую параллель и совершить экскурс в относительно недавнее прошлое. После окончания Второй мировой войны в СССР было начато так называемое «Трофейное дело» — кампания, направленная на выявление злоупотреблений среди генералитета. Фигурантом этого дела был и прославленный маршал СССР Георгий Жуков. Оказалось, что после победы СССР над Германией Жуков, не теряя времени зря, решил материализовать это великое событие в целях личной выгоды. В качестве трофея (проще говоря, разграбления) , советский маршал вывез из побежденной Германии несметные богатства. В ходе обыска в загородной резиденции маршала было обнаружено свыше четырех тысяч метров шерстяных тканей, парчи, шелка и бархата. Были найдены меха, 323 собольи, обезьяньи, лисьи, каракулевые шкуры, 44 дорогостоящих ковра, гобелены больших размеров, которые ранее вывезли из Потсдамского и других дворцов Германии.

Помимо этого, сыскная группа нашла 55 картин — большая часть была развешана по даче, некоторые хранились на складе. Там же лежали семь больших ящиков с дорогими фарфоровыми столовыми и чайными сервизами, два ящика серебряных приборов, 20 штук уникальных охотничьих ружей фирмы «Голанд-Голанд».

Сегодня в России не любят вспоминать темное прошлое, связанное со «славным» маршалом. Особенно на фоне продолжающейся войны в Украине. Любое напоминание о любителе музейных ценностей и прочих материальных благ чревато. Так, бывший знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров чуть было не поплатился своей свободой за пост в социальной сети, в котором он назвал Жукова «мародером со стажем» и воришкой.

Однако нынешние действия российских сил, сводящиеся к мародерству и грабежу, лишний раз доказывают цикличность истории. Спустя чуть менее 80 лет «достойные» последователи дела Жукова наглядно показали «верный» путь товарища маршала. И все же, несмотря на схожесть исторических событий, в них есть и существенное различие. Если против Жукова и других высокопоставленных военных было начато «Трофейное дело», то нынешних мародеров такая участь, наверняка, не ждет. Возможно, даже и наградят.

Резюмируя сказанное, хочется спросить: «неужели «историческая миссия по денацификации» Украины включает в себя такой обязательный элемент, как грабеж национальных ценностей? Ведь все эти музейные экспонаты принадлежат украинскому народу, который Россия пытается спасти от «нацистского режима» Зеленского. Я, конечно, понимаю, что цель «благородная», но музеи зачем грабить?

Фарид Теймурханлы