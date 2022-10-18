Рийгикогу — однопалатный парламент Эстонии — утвердил заявление с осуждением вхождения новых регионов в состав России и объявил российский режим террористическим. Об этом сообщает ERR.

Поддержали инициативу 88 депутатов парламента, воздержавшихся или проголосовавших против не было. Кроме того, Российскую Федерацию признали государством-спонсором терроризма. Таллин призвал всех своих союзников принять аналогичные декларации, осуждающие действия Москвы.

«Путем правонарушения никогда невозможно создать право. Путинский режим, угрожающий ядерным оружием, сделал Россию самой большой угрозой миру как в Европе, так и во всем мире», — говорится в тексте заявления.