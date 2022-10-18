Украина во вторник получила 2 млрд евро макрофинансовой помощи от Евросоюза — это первый транш из пакета помощи в 5 млрд евро.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Сегодня наше государство получило от Евросоюза очередной транш, направленный на поддержку экономической стабильности Украины», — написал он в Telegram.

По его словам, средства помогут покрыть неотложные бюджетные расходы, в частности в социальной и гуманитарной сферах.

Эти средства являются первой частью пакета в размере 5 млрд евро.