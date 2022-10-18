На состоявшемся сегодня заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение проект о внесении изменений в конституционный закон «Об уполномоченном по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики»

Согласно изменениям, в ​​закон добавляется новый пункт, согласно которому уполномоченный по правам человека будет застрахован на сумму в размере пятилетнего должностного оклада.

Отметим, что месячная зарплата омбудсмена составляет 3 060 манатов, а значит сумма страхования составит 183 600 манатов.

Изменения в закон были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.