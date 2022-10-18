Причиной массового расстрела под Белгородом стал религиозный конфликт, утверждает издание Astra.

Журналисты поговорили с военным, который стал очевидцем шутинга, но подчеркивают, что проверить эти данные не смогли. По его словам, все началось с того, что трое солдат на полигоне — дагестанец, азербайджанец и адыгеец — сказали, что «это не наша война» и попытались написать рапорты, что больше не хотят служить.

Когда об этом узнал командир — подполковник Андрей Лапин, то собрал всех и якобы сказал, что «это священная война». Военные из Таджикистана в ответ заявили, что священная война — это когда мусульмане воюют с неверными. После чего Лапин заявил, что «Аллах — трус и слабак, если не разрешает воевать за ту страну, которой ты дал присягу».

Многие опешили — на полигоне были в том числе башкиры и татары. Уже через час на стрельбище трое контрактников из Таджикистана открыли огонь по Лапину из автоматов и начали беспорядочную стрельбу. По данным источника, были убиты 30 человек.

Двоих стрелявших в итоге убили, но третий был ранен и скрылся, пишет Astra.

Лидер СРЗП Сергей Миронов на фоне трагедии на полигоне Солоти призвал к «радикальному пересмотру» миграционной политики России, заявив, что «армия – не место для гастарбайтеров».