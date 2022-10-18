Испанский fashion-холдинг Inditex (в него входят бренды Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear, Oysho, Bershka, Stradivarius и другие) планирует остаться в России и передать свой местный бизнес партнерам.

Об этом стало известно из-за решения самарского суда, с котором ознакомилась газета «Коммерсант». Суд постановил, что российская дочерняя компания холдинга «Зара СНГ» должна возместить владельцу ТЦ «Космопорт» в Самаре ущерб из-за закрытых магазинов.

Из материалов суда также следует, что Inditex планирует передать свою дочку третьей компании, зарегистрированной в юрисдикции, которую власти России не считают «недружественной». Источник Ъ, «знакомый с планами fashion-ритейлера», отмечает, что «Зара СНГ» может перейти партнеру группы из ОАЭ.

При этом источник издания говорит, что полностью с российского рынка уйдут Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, а остальные бренды откроются под другими названиями и с новыми коллекциями не раньше весны 2023 года.

Inditex объявила о приостановке работы всех магазинов и онлайн-платформ в России 5 марта. До этого в РФ работало 502 магазина холдинга. На долю российского рынка приходится около 8,5% мировой прибыли Inditex, отмечает Ъ.