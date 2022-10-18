Сменилось руководство Бакинского городского кольца.
Магсуд Фарзуллаев назначен исполняющим обязанности исполнительного директора.
Ариф Рагимов, проработавший на этой должности последние 7 лет, продолжит свою деятельность в частном секторе.
Сменилось руководство Бакинского городского кольца.
Магсуд Фарзуллаев назначен исполняющим обязанности исполнительного директора.
Ариф Рагимов, проработавший на этой должности последние 7 лет, продолжит свою деятельность в частном секторе.
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