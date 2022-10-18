Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Оулд поздравил азербайджанский народ с 31-й годовщиной восстановления независимости.

«Сегодня действительно знаменательный день в истории Азербайджана. 31 год назад Азербайджан восстановил свою независимость. Эта прекрасная страна 70 лет жила под властью СССР, однако сохранила свою культуру и ценности. Со дня восстановления Азербайджаном своей независимости, Британия находится рядом с Азербайджаном. За последние 30 лет мы сотрудничаем в сферах культуры, экономики, окружающей среды, образования, энергетики и многих других сферах. Это наше сотрудничество с каждым годом расширяется, дружба между нашими странами и народами крепнет. Поздравляю весь азербайджанский народ с Днем восстановления независимости!», — сказал дипломат в своем поздравлении.