Глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров государств-членов Евросоюза в Люксембурге заявил, что организация расследует возможную поставку дронов Ирана России для их использования в Украине.

Рау рассказал, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель обсуждал эту ситуацию с иранским министром иностранных дел Хосейном Амиром Абдоллахияном, однако «столкнулся с крайне категоричным отрицанием» использования дронов страны в Украине.

Несмотря на такую реакцию иранского министра, Евросоюз проведет расследование. Если выяснится, что беспилотники поставлял Иран, то «среди министров иностранных дел стран ЕС есть консенсус» о введении санкций против Тегерана.