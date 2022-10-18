В понедельник, 17 октября, ночью и утром российские войска атаковали более 25 населенных пунктов Украины. Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

«На протяжении всего дня продолжается разбор завалов в тех местах, куда российским террористам все таки удалось сегодня попасть», — рассказал президент.

Он напомнил, что в Киеве россияне убили молодую семью, попав в жилой дом иранским «Шахедом», — парня и девушку на шестом месяце беременности.

«Владимир Путин может записать себе очередное достижение — убил еще одну беременную женщину», — заявил Зеленский.

По его словам, только одним «Шахедом» были убиты четыре мирных жителя.

«Были и другие попадания. Более 25 населенных пунктов нашей страны оказались под ударами этой ночью и утром. Вечная память всем жертвам российского террора», — добавил Зеленский.