17 октября состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, из плена россиян освободили 108 украинок. Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Очередной масштабный обмен пленниками удалось провести сегодня. Особенно эмоциональный и действительно особенный – мы освободили из плена 108 женщин. Это был первый совершенно женский обмен. В плену находились мамы и дочери, которых очень ждали родные», – написал он.

По словам Ермака, среди освобожденных украинок 37 эвакуированных из «Азовстали», 11 офицеров, 85 рядовых и сержантов.

