Четыре человека погибли, еще шесть числятся пропавшими без вести после крушения истребителя-бомбардировщика Су-34 в жилом квартале Ейска (Краснодарский край), сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

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Число пострадавших после крушения Су-34 возле жилого дома в Ейске Краснодарского края увеличилось до 21. Об этом сообщили в МЧС России.

«По данным на настоящее время, в результате ЧС пострадал 21 человек», — говорится в заявлении.

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Число погибших в результате крушения военного самолёта Су-34 в Ейске возросло до трёх. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

«Достоверно известно о трёх погибших», — проинформировала она в своём Telegram-канале.

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Число пострадавших в результате падения самолёта Су-34 возле жилого дома в Ейске Краснодарского края возросло до 19. Об этом сообщает краевой оперштаб. Четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Также сообщается, что в числе пострадавших трое детей. Их состояние оценивается как лёгкой степени тяжести.

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Пожар в многоэтажном доме в Ейске, рядом с которым упал самолет, локализован, также потушены обломки Су-34. Об этом сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Как сообщили коллеги из МЧС, останки самолёта потушены. Эвакуация жильцов близлежащих домов отменена. Пожар локализован», — написал губернатор в телеграм-канале.

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В МЧС РФ озвучили данные о погибших в результате падения самолёта Су-34 на жилой район в Ейске — на данный момент известно о двух жертвах и 15 пострадавших.

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Появилось видео с моментом крушения самолёта Су-34 на дом в Ейске. На кадрах видно, что борт вспыхивает ещё в воздухе, затем начинает терять высоту, падает и взрывается.





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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что 17 квартир, по предварительным данным, пострадали в результате падения самолёта Су-34 в Ейске.

По его словам, после падения самолёта произошёл пожар в девятиэтажном доме. Кондратьев уточнил, что огонь охватил несколько этаже.

«Предварительно пострадало 17 квартир», — написал он.

Кондратьев заявил, что началась установка пункта помощи для жильцов дома. Он добавил, что всем будет оказана поддержка. Губернатор также рассказал, что информация о пострадавших уточняется.

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Как минимум один человек погиб при крушении самолёта Су-34 в Ейске. Ещё троих, в том числе ребёнка, госпитализировали в тяжёлом состоянии. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Также известно, что площадь пожара, который охватил жилой дом после аварии, составляет около двух тысяч квадратных метров. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, возгоранию присвоен третий ранг.

«В 18:20 поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме. На место направлены службы экстренного реагирования. В 18:27 объявлен ранг пожара № 3. Произошло загорание с первого по пятый этаж жилого дома. Площадь пожара составляет 2000 квадратных метров. Информация о погибших и пострадавших уточняется», — сообщили в МЧС и добавили, что социальные объекты не повреждены.

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Причиной крушения российского истребителя-бомбардировщика Су-34 в Ейске стало возгорание одного из двигателей, сообщило Минобороны России.

«По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения самолета стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета», — заявили в оборонном ведомстве.





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Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске Краснодарского края РФ. Об этом сообщает Zvezdanews со ссылкой на единую диспетчерскую служба города.

На месте происшествия работают бригады экстренных служб. Информация о пострадавших уточняется.