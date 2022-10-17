В Ереван 17 октября прибыла делегация Конгресса во главе с председателем Комитета демократического партнерства Палаты представителей США Дэвидом Прайсом.

Согласно информации Управления по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, 18 октября состоится пресс-конференция председателя Постоянной комиссии НС Армении по международным отношениям Эдуарда Агаджаняна и Дэвида Прайса.

Дэвида Прайса сопровождают члены Палаты представителей Диана Деггетт, Джим Купер и Энди Левин.