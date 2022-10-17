Иран поставляет России дроны-камикадзе, с помощью которых российские войска атакуют украинские города. Потому ответственность за массовые убийства мирных жителей лежит и на этой стране.

Об этом советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляка написал в Twitter.

«Иран прямо ответственен за убийства украинцев. Страна, подавляющая собственный народ, теперь передает россиянам оружие для массовых убийств в центре Европы. Вот что означает незаконченное дело и уступки тоталитаризма. Тот случай, когда санкций точно мало», — написал Подоляк.