Российские войска 17 октября снова атаковали Украину более 40 иранскими дронами-камикадзе. Только в сторону Киева было выпущено около 30 дронов. Было сбито абсолютное большинство из них. Это радует с точки зрения высокого уровня противодействия такого рода террору в отношении Украины. Уже установлено, что по меньшей мере 86% уничтоженных дронов – иранского производства.

Об этом на страницах издания «Гордон» написал председатель Всеукраинской общественной организации «Объединенная диаспора азербайджанцев Украины» Хикмет Джавадов.

«Также в СМИ проходила информация как о том, что Россия заказала у Ирана БПЛА-камикадзе Arash-2, так и о том, что Иран намерен поставлять в Россию баллистические ракеты малой дальности Fateh-110 и Zolfaghar класса «земля – земля». Официальный Тегеран все это отрицает, но совершенно очевидно, что нет никакого доверия к заявлениям иранской стороны. В первую очередь потому, что украинская сторона может предъявить всем желающим доказательства лжи официального Тегерана в виде сбитых иранских дронов.

Безусловно, возникает резонный вопрос – откуда у Ирана, который десятилетиями находится под санкциями Запада, есть технические возможности для производства баллистических ракет и дронов-камикадзе. С большой долей вероятности тут не обошлось без сотрудничества со странами-производителями чипов и прочего, необходимого для производства этого оружия. То есть обход санкций вполне возможен», — отметил Джавадов.

«Но тут важнее, конечно же, четкое понимание того, что Иран является государством, поддерживающим российское военное вторжение против Украины. И на этом фоне, мягко говоря, удивительно, что до сих пор не произошел разрыв дипломатических отношений между странами. Впрочем, наверное, всему свое время. Я же хочу отметить, что и для Азербайджана Иран является государством, которое поддерживало военное вторжение против нашей страны.

Есть огромное количество фактов, свидетельствующих о продаже со стороны Исламской Республики Иран оружия Армении в годы первой Карабахской войны. Есть также факты соучастия граждан Ирана в разграблении оккупированных территорий Азербайджана. Они стали достоянием общественности после освобождения наших земель по итогам 44-дневной войны – у ИРИ просто отпала возможность отрицать и данный очевидный факт.

А ведь из ИРИ в ходе 44-дневной войны отправлялись также колонны автомобилей с горючим для карабахских сепаратистов. По ее окончании официальный Тегеран возмущался тем, что на освобожденных территориях были установлены блокпосты МВД Азербайджана, а также контрольные таможенные пункты. Благодаря чему, кстати, все увидели, что в документах у иранцев азербайджанский город Ханкенди значится как армянский Степанакерт. Так и было написано: «Степанакерт, Армения».

Как видим, есть множество фактов, свидетельствующих о том, что ИРИ поддерживала Армению в ее оккупационной политике в отношении Азербайджана. При этом официальный Тегеран всегда отрицал очевидное. Знакомая для украинцев картина. Доказывающая, что у Баку и Киева не только общая проблема с оккупацией части своих территорий, агрессивной политикой одного из соседних государств. Общей проблемой для наших стран является Иран. Соответственно, противостоять ему нужно сообща. Причем не только нашим странам, но и многим государствам мира. В не меньшей степени, чем цивилизованный мир противостоит России», — сказал Джавадов.