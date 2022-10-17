Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов считает, что очередной саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который пройдет 11 ноября 2022 года в Ташкенте, станет важным этапом в дальнейшем укреплении ОТГ.

«В ходе Саммита ожидается принятие ряда важных документов, в том числе Стратегической дорожной карты ОТГ на 2022-2026 годы, регламента организации и ряд других документов. Особое значение мы придаем принятию Стратегической дорожной карты ОТГ на 2022-2026 годы. Мы верим, что этот документ, будучи кратким и целенаправленным, позволит вам достичь поставленной цели», — сказал Байрамов на заседании Совета министров МИД ОТГ в Стамбуле, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Министр подчеркнул, что по мере приближения даты очередного саммита отрадно наблюдать, как отношения внутри Организации, а также на двусторонней основе развиваются, а диалог активизируется.

«В этом контексте недавние визиты президента Азербайджана Ильхама Алиева в Турцию, Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан еще раз продемонстрировали, что отношения между нашими государствами носят особый характер, основанный на единой позиции и взаимных интересах», — сказал Байрамов.

Глава МИД отметил, что на фоне процессов, происходящих в обширной тюркской географии и растущего значения региона, для эффективной организации борьбы с возникающими вызовами, а также реализации новых возможностей, совместная деятельность стран ОТГ должна быть усилена.