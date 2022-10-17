Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что готов к встрече с армянским коллегой Араратом Мирзояном, но конкретная дата проведения переговоров пока не назначена.

«Мы всегда готовы к такой встрече, подобное рандеву было в ходе Дипломатического форума в Анталье. Для нас проблем нет, но никакой конкретики по дате на данный момент нет», — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Стамбуле.

По его словам, спецпредставители Турции и Армении поддерживают связь для проведения очередной встречи в рамках процесса нормализации.

«Как я уже заявлял, достигнута договоренность о том, что отныне эти встречи будут проходить на территории либо Турции, либо Армении», — подчеркнул глава турецкой дипломатии.