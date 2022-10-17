В поселке Бина Хазарского района Баку в съемном жилье покончил с собой Рустам Магсудов, 1989 года рождения, нанеся себе ранения в руку и живот. Он скончался от кровопотери, передает Qafqazinfo.
Покончивший с собой Р.Магсудов был врачом-онкологом. После окончания медицинского университета работал ординатором в Национальном онкологическом центре.
Позже Р.Магсудов продолжил работу врачом в специализированной больнице.
Прокуратура Хазарского района проводит проверку по данному факту.
Добавить комментарий