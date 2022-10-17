Ведется подготовка по восстановлению популяции джейранов в Джебраильском и Зангиланском районах, в местах их прежнего исторического обитания.

Об этом Report сообщил сотрудник Службы охраны биологического разнообразия Рашад Аллахвердиев.

По его словам, в стране уже проведена реинтродукция 293 особей джейранов: «По результатам последнего мониторинга, в Азербайджане численность джейранов превысила 7 тыс. голов».

Сотрудник службы отметил, что в Карабахском регионе, биоразнообразию которого был нанесен существенный урон в период армянской оккупации, планируется к 2023 году восстановить в исторических ареалах обитания джейранов, безоарового козла, дагестанского тура и благородного оленя, а также некоторых видов рыб и хищных птиц.