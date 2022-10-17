Замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев убежден, что Израиль совершает ошибку, намереваясь поставлять оружие в Украину, этот шаг разрушит межгосударственные отношения с Россией.

«Израиль вроде собрался поставлять оружие киевскому режиму. Очень опрометчивый шаг. Он разрушит все межгосударственные отношения между нашими странами», — написал политик в своем Telegram-канале.

При этом, заметил он, «бандеровские выродки как были нацистами, так и остались ими». «Достаточно посмотреть на символику их современных прихвостней. Если им поставлять оружие, тогда Израилю впору объявить Бандеру и Шухевича своими героями», — написал Медведев.