18 октября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается дождь, который вечером постепенно прекратится. В течение дня северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 14-16° тепла, днем до 19° тепла, в Баку ночью — 14-16° тепла, днем до 19° тепла.

Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются переменные грозовые дожди, в отдельных местах интенсивного характера.

Временами туман, западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 13-17° тепла, днем — 19-24° тепла, в горах ночью — 3-6° тепла, днем — 7-12° тепла.