Минобороны Азербайджана сообщает, что армяне сосредотачивают личный состав и военную технику напротив позиций азербайджанской армии в направлении Дашкесана.

«Во второй половине дня 16 октября мы наблюдали сосредоточение дополнительного личного состава и 4-х артиллерийских подразделений с боевой техникой на позиции, расположенные напротив позиций подразделений азербайджанской армии в направлении Дашкесана.

Вся ответственность за напряженность, которая может возникнуть в регионе, лежит на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в сообщении Минобороны.