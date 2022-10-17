Анкара может вновь прибегнуть к «футбольной дипломатии» в процессе нормализации отношений с Арменией. Об этом заявил председатель комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч, пишет газета Star.

9 октября состоялась жеребьевка отборочного цикла Евро-2024. Сборная Армении попала в группу D, где ее соперники — национальные команды Турции, Хорватии, Уэльса и Латвии.

«25 марта в Армении и в сентябре в Турции состоятся футбольные матчи сборных команд двух стран (в рамках квалификации на Евро-2024 — ред.). Наша сборная поедет туда, может быть, и мы поедем. Процесс нормализации идет позитивно. Положительная динамика наблюдается и в отношениях Армении с Азербайджаном. Это нужно делать, не прибегая к провокациям», — заявил Кылыч .