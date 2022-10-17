Министр здравоохранения Теймур Мусаев в соответствии с документом Всемирной Организации Здравоохранения «Глобальная стратегия по борьбе с гриппом 2019-2030» подписал приказ с целью проведения профилактических и акцепдемических мероприятий против гриппа и ОРВИ среди населения в связи с началом осенне-зимнего сезона 2022-2023 годов.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Было отмечено, что в документе даны соответствующие поручения руководителям медицинских управлений и учреждений Министерства здравоохранения, а также рекомендации другим государственным медицинским учреждениям в целях усиления профилактических и акцепдемических мер против гриппа и ОРВИ среди населения в связи с началом осенне-зимнего сезона 2022-2023 годов.

Во всех городах и районах республики в течение месяца, начиная с 10 октября 2022 года, будут проводиться мероприятия по вакцинации против гриппа среди определенных групп населения.