Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью с участием специалистов Службы развития лесов Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана провели операцию, в ходе которой были задержаны члены банды, вырубавшие деревья в Гирканском национальном парке.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Главном управлении было проведено расследование на основе поступившей информации о массовой вырубке лесов организованной группой во главе с Анаром Ибрагимовым, Рамином Гафаровым, Расифом Агаевым.

В ходе следствия также выяснилось, что к вырубке лесов были привлечены Алим Алиев, Эмин Садыхов, Рагим Рагимов, Ниямеддин Набиев и Рамин Ибадов. Все члены группы задержаны.

Вырубленные деревья члены банды доставляли в цех, где обрабатывали и затем реализовывали. В цехе были обнаружены и изъяты незаконно продаваемые древесина, дрова и другие вещественные доказательства.

Из-за преступных деяний членов банды лесному массиву нанесен урон в крупном размере.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, следственные действия продолжаются.